শিলাবৃষ্টি-বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় দুই মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ
সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে চলমান ছুটির মধ্যে সহায়তার জন্য কৃষি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সচিবালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।
আলোচ্যসূচির বাইরে সাম্প্রতিক সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্যোগ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ‘আপনারা জানেন এই সময়টায় অলরেডি কিছু শিলাবৃষ্টি হয়েছে উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছে। তো এগুলোর জন্য কৃষি এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে একযোগে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘তারা এই ছুটির ভেতরে এগুলো তৈরি করে প্যাকেজেস...সরবরাহ প্যাকেজ অলরেডি জেলা প্রশাসকদের বলা হয়েছে যেগুলো আছে তাদের কাছে হাতে সেগুলো দিয়ে দিতে। এছাড়া আর কী কী সাপোর্ট লাগবে সেটা এর মধ্যে তৈরি করে এটা দিয়ে দেবে তারা।’
শিলাবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য যে সহযোগিতা দেওয়া দরকার সেটার জন্য ছুটির মধ্যে কৃষি ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করবে। কাজ করে এখানে যে যে সাপোর্ট দেওয়া দরকার সেগুলো তারা দেবে, ডিটেইল ওয়ার্ক আউট করে।
নাসিমুল গনি আরও বলেন, আর এরই মধ্যে জেলা প্রশাসকদের বলে দেওয়া হয়েছে আপনাদের কাছে যে স্থানীয় তহবিল আছে, সেগুলো খরচ করেন।
