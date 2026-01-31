  2. জাতীয়

মাটির ব্যাংকে টাকা জমিয়ে নির্বাচন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
মাটির ব্যাংকে টাকা জমিয়ে নির্বাচন

নির্বাচনি খরচ জোগাতে প্রথম দিনে‌ ১০টি মাটির ব্যাংক ভেঙে ১০ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা পেয়েছেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ মনোনীত বরিশাল সদর আসনের প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্তী। তবে এ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে নির্বাচনের কাজে ব্যয়ের জন্য প্রায় ৫ লাখ টাকা সহায়তা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে বাসদ বরিশাল জেলা কার্যালয়ে বরিশাল-৫ আসনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

মাটির ব্যাংকে টাকা জমিয়ে নির্বাচন

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমরা তো জনগণেরই টাকায় নির্বাচন করি। জনগণের জন্য রাজনীতি করি বলে আমরা কোনো কোটিপতির কাছে মাথা বিক্রি করে নির্বাচন করতে চাই না। কালো টাকা ও দুর্নীতির বাইরে গিয়ে আমরা স্বচ্ছতা ও সততার রাজনীতি করি। নির্বাচনেও আমরা সেটার প্রতিফলন ঘটাতে চাই। সেজন্য মানুষের কাছ থেকে ক্ষুদ্র সহযোগিতা নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। কারণ আমরা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই নির্বাচনি খরচ জোগাতে মাটির ব্যাংকে চলছে অর্থের সঞ্চয়। জমা হওয়া এই অর্থ দিয়েই ভোটের মাঠে লড়বো।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিতি ছিলেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত ফোরামে সদস্য কমরেড ইমাম হোসেন খোকন, বাসদ বরিশাল জেলার সদস্য, দুলাল মল্লিক, সদস্য শহিদুল ইসলাম, সদস্য শহিদুল শেখ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বরিশাল জেলার সভাপতি মাফিয়া বেগম।

শাওন খান/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।