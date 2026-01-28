  2. জাতীয়

রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশু উদ্ধার, নেওয়া হলো হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাউজানে নলকূপের গর্তে পড়া শিশুটিকে উদ্ধারে ব্যস্ত ফায়ার কর্মীরা। ছবি: জাগো নিউজ

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় নলকূপের গর্তে পড়ে যাওয়া তিন বছর বয়সী শিশু মিসবাহকে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারের পর শিশুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জয়নগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘসময় ধরে অভিযানের পর শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘণ্টা উদ্ধার অভিযানের পর আমরা শিশুটি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। শিশুটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুটিকে উদ্ধারের প্রাথমিক চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধারকাজে যুক্ত হন।

