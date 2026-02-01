হজযাত্রী প্রতিস্থাপনে সোমবারের মধ্যে প্রমাণক দাখিল করতে হবে
হজযাত্রী প্রতিস্থাপনে হজ এজেন্সিগুলোকে মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার (না যেতে পারা হজযাত্রীর) প্রমাণক সোমবারের (২ ফেব্রুয়ারি) মধ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।
এ বিষয়ে হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এজেন্সি ও লিড এজেন্সিগুলোর কাছে রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) চিঠি পাঠিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
চলতি বছর নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী হজে যেতে অপারগ হলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি প্রমাণ দাখিল করে ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে।
চিঠিতে বলা হয়, নিবন্ধিত হজযাত্রীর মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে গমন সম্ভব না হলে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ১৩ অনুযায়ী হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের অনুমতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।
মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩০টি এজেন্সি ও লিড এজেন্সি ৫ হাজার ৭০৯ জন হজযাত্রীর প্রতিস্থাপন করেছে। এসব প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূল হজযাত্রীর মৃত্যুসনদ অথবা গুরুতর অসুস্থতার প্রমাণপত্র সোমবারের মধ্যে হজ অনুবিভাগে দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
