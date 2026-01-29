জামায়াত নেতা নিহত
শেরপুরে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহতের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পাঁচ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, শেরপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলায় পাঁচ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝিনাইগাতীতে ঘটনাস্থলজুড়ে সুনসান পরিবেশ বিরাজ করছে। রাস্তাঘাটে লোকজনের উপস্থিতি কম। খোলেনি উপজেলা সদর বাজারের বেশিরভাগ দোকানপাট।
জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় বিএনপির সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাহমুদুল হক রুবেল ও জামায়াতের প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল একে অপরকে দোষারোপ করছেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী) সংসদীয় আসনের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝিনাইগাতীতে জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে রেজাউল করিম নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের অন্তত শতাধিক নেতাকর্মী।
জেলা পুলিশ সুপার কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার জাগো নিউজকে বলেন, গতকালের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তদন্ত করছে। তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মাঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।
