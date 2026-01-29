ঝিনাইগাতীর ইউএনও আশরাফুল আলমকে ওএসডি
শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে সংঘর্ষে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেলকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।
সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা আশরাফুল আলম রাসেলকে ওএসডি করে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আশরাফুল আলম রাসেল বৃহস্পতিবার বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় তিনি বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।
