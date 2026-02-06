  2. জাতীয়

ফের শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩১ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফের শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে আন্দোলনকারীরা
রাত সাড়ে ৯টার দিকে আন্দোলনকারীরা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেয়/ছবি: জাগো নিউজ

পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড ও লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর আবারও শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে আন্দোলনকারীরা।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে তারা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেয়। এসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জোবায়ের ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোসাদ্দেক ইবনে সৈকতকে সেখানে দেখা যায়।

এর আগে আন্দোলনরতদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চলা কর্মসূচিতেও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে একসময় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আন্দোলনকারীরা। এরপর শাহবাগে অবস্থান নেয় পুলিশ।

এদিন দুপুরের পর হাদি হত্যার তদন্ত ও জড়িতদের বিচার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা। এসময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় থেকে যমুনা অভিমুখে রওনা করেন নেতাকর্মীরা। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগোতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা বাংলামোটর মোড়ে অবস্থানের চেষ্টা করলে সেখানেও পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

এরপর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে শাহবাগ থেকে আন্দোলনকারীদের একাংশ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বাধা দেয়। এরপর তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ। একপর্যায়ে আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

