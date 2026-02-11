  2. আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশে নির্বাচন, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ালো ভারত

প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে তল্লাশি শুরু করে রাজ্য পুলিশ/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ লাগায়ো সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বাড়িয়েছে ভারত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে তল্লাশি শুরু করে রাজ্য পুলিশ। এদিন সকালে বসিরহাট পুলিশের উদ্যোগে স্বরূপনগর থানার পুলিশ তেঁতুলিয়া ব্রিজে তল্লাশি শুরু করেছে। এছাড়া সীমান্তে যাওয়ার সব রাস্তা ও অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে জোরালো তল্লাশি চলছে।

ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে যাওয়ার রাস্তার লবঙ্গ মোড়ে সব গাড়ি থামিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খু তল্লাশি করছে পুলিশ। প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে চালকসহ যাত্রীদের নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। তাছাড়া ওই এলাকার সব আবাসিক হোটেলেও অভিযান চালায় বসিরহাট মহকুমা পুলিশ।

