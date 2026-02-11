আলোচিত প্রার্থীরা কে কোথায় ভোট দেবেন?
১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। নির্বাচনকে ঘিরে রাজধানীসহ সারাদেশে ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা ও আলোচিত প্রার্থীরা নিজেদের ভোটকেন্দ্র ও ভোটদানের সময়সূচি জানিয়েছেন। জেনে নিন কে কোথায় ভোট দেবেন-
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা–১৭ আসনে রাজধানীর গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে—
> ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার গয়েশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
> মির্জা আব্বাস ঢাকার শাহজাহানপুরে মির্জা আব্বাস মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
> বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় কেরানীগঞ্জের আরাকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
> ড. আব্দুল মঈন খান নরসিংদীর পলাশ উপজেলার চারনগরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেবেন।
> আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রামের মুন্সিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
> সালাহউদ্দিন আহমদ কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলা সরকারি মডেল জি এম সি ইনস্টিটিউটে ভোট দেবেন।
> ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সিরাজগঞ্জের সালেহা ইশহাক সরকারি গার্লস স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
> হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম ভোলার লালমোহনের আব্দুল ওয়াহাব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেবেন।
> অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ মতিহারা সরকারি হাইস্কুল কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
ঢাকায় অন্যান্য প্রার্থী
১১ দলীয় জোট সমর্থিত ঢাকা-১৫ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ভোট দেবেন ৬০ ফিট মনিপুর বয়েজ হাই স্কুলে।
১১ দলীয় জোট সমর্থিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা–১২ আসনের প্রার্থী সাইফুল আলম খান মিলন তেজগাঁওয়ের তেজকুনি পাড়ার বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ৮টায় ভোট দেবেন।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির ও ঢাকা–১৩ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা মামুনুল হক মোহাম্মদপুরের সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, সাত মসজিদ রোড কেন্দ্রে সকাল ৮টায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
ঢাকা–১১ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বাড্ডার বেরাইদে ১৬২ নম্বর এ.কে.এম রহমত উল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
ঢাকা–৯ আসনের প্রার্থী জাভেদ রাসিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের মারকাজুল উলুম মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
ঢাকা নিউমার্কেট এলাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল কেন্দ্রে সকাল ৯টায় ভোট দেবেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
দেশের বিভিন্ন এলাকায়
> পঞ্চগড়ের বামনকুমার রাখালদেবীহাট হাইস্কুল কেন্দ্রে প্রথম ঘণ্টায় ভোট দেবেন সার্জিস আলম।
> নরসিংদীর ঘোড়াশাল পাইলট স্কুল কেন্দ্রে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ভোট দেবেন সারোয়ার তুষার।
> রংপুর–৪ আসনের প্রার্থী আখতার হোসেন কাউনিয়ার ভায়েরহাট কেন্দ্র (টেপা মধুপুর) এলাকায় নিজ বাড়ির পাশের কেন্দ্রে মাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে যাবেন।
> হাতিয়ার বুড়িরচর শহীদ আলী আহমেদ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ৮টায় ভোট দেবেন আব্দুল হান্নান মাসউদ।
কুমিল্লা–৪ আসনের প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহ ৩ নম্বর রসুলপুর ইউনিয়নের গোপালনগর হাইস্কুল কেন্দ্রে একদম শুরুতেই ভোট দেবেন বলে জানা গেছে।
