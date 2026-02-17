বিএনপি সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী হচ্ছেন ২৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সংসদ সদস্যদের থেকে ২৩ ও টেকনোক্র্যাট থেকে দুজন নেওয়া হবে/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছেন ২৩ সংসদ সদস্য (এমপি) এবং দুজন টেকনোক্র্যাট।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিএনপি ও সচিবালয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্র জাগো নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছে।

ডাক পেয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, আবু জাফর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, আব্দুল আওয়াল মিন্টু, কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, মিজানুর রহমান মিনু, নিতাই রায় চৌধুরী ও খন্দকার আব্দুল মোকতাদির।

সেই সঙ্গে আছেন আরিফুল হক চৌধুরী, জহির উদ্দিন স্বপন, আফরোজা খানম রিতা, মো. শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, আসাদুল হাবিব বুলু, মো. আসাদুজ্জামান, জাকারিয়া তাহের, দীপেন দেওয়ান, আ ন ম এহসানুল হক মিলন, ফকির মাহবুব আনাম স্বপন, সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল ও শেখ রবিউল আলম।

টেকনোক্র্যাট কোটায় রয়েছেন মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ এবং ড. খলিলুর রহমান।

