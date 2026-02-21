ভাষার প্রতি এমন আবেগে বিদেশিরাও মুগ্ধ
আজ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে দিবসটি। একুশের প্রথম প্রহর থেকেই ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশের মানুষের পাশাপাশি বিদেশিরাও এসেছেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্মরণ করছেন ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের।
প্রথম প্রহরের পর শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) ভোর থেকেও শহীদ মিনার এলাকায় ছিল মানুষের ঢল। সাদা-কালো পোশাকে, হাতে ফুল নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সারিবদ্ধভাবে শহীদ বেদিতে অর্পণ করেন পুষ্পস্তবক। এ সময় অনেক বিদেশি নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন।
শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে কথা হয় কানাডার নাগরিক জেসির সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘এটা দেখে খুবই ভালো লাগছে যে, সবাই এখানে তাদের ভাষা ও ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসছে। ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার ঘটনা সাধারণত বিরল। আমরা এখানে আসতে পেরে গর্বিত বোধ করছি।’
ইতালির নাগরিক জোসেফ বলেন, ‘এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। এটা সবার জন্যই একটি আনন্দঘন এবং আবেগময় মুহূর্ত। নানা দেশ থেকে আমরা আজ এখানে এসেছি। ভাষার প্রতি এমন আবেগ ও ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করেছে।’
আরএএস/ইএ