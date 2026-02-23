বায়ুদূষণে দিল্লি-লাহোরের পর ঢাকা আজ

বায়ুদূষণে দিল্লি-লাহোরের পর ঢাকা আজ
বায়ুদূষণের তালিকায় আজ শীর্ষে রয়েছে ভারতের দিল্লি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। আর রাজধানী ঢাকা রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টা ৪ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা দিল্লির দূষণ ২৪৪ স্কোর অর্থাৎ এখানকার বাতাস খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। অপরদিকে, দূষণ তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে লাহোর। এই শহরের দূষণ স্কোর ২৪২ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মানও খুবই অস্বাস্থ্যকর।
তৃতীয় অবস্থানে থাকা ঢাকার দূষণ স্কোর ২১৭ অর্থাৎ এখানকার বাতাসও খুবই অস্বাস্থ্যকর।
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
এসএনআর/জেআইএম