  2. জাতীয়

খিলগাঁওয়ে দুর্ধর্ষ চুরি, ৭০ ভরি সোনা ও নগদ টাকা লুট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে একটি দোকানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানটি থেকে ৭০ ভরি সোনা ১৫০ ভরি রুপা ও নগদ এক লাখ ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, গোড়ান টেম্পু স্ট্যান্ড এলাকার একটি বাড়ির নিচতলায় ‘আশিকে রাসুল জুয়েলার্স’ নামের দোকানটি অবস্থিত। গতকাল বুধবার (৪ মার্চ) রাতে চুরির ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মালিকপক্ষ বিষয়টি পুলিশকে জানায়।

ওসি মো. শফিকুল ইসলাম জানান, দোকান থেকে ৭০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও ১৫০ ভরি রুপার অলঙ্কার চুরি হয়েছে বলে পুলিশকে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে মালিকপক্ষ। এছাড়া নগদ ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। তবে চুরি হওয়া অলঙ্কারের প্রকৃত পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।

ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে জানিয়ে খিলগাঁও থানার ওসি বলেন, চুরির ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন।

টিটি/এমএমকে 

