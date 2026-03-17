ঈদে অপরিচিতদের সন্দেহজনক চলাফেরা দেখলে ৯৯৯-এ জানান: ডিএমপি
আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানীতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এরপরও এলাকায় অপরিচিত ব্যক্তির সন্দেহজনক আনাগোনা, বারবার মোটরসাইকেলে ঘোরাফেরা কিংবা অস্বাভাবিক জমায়েত দেখলে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করার অনুরোধ জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মো. সারওয়ার।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) নগরবাসীর উদ্দেশে তিনি এ কথা বলেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তবুও সীমিত জনবল নিয়ে দেশের কল্যাণ, জনগণের নিরাপত্তা এবং অপরাধ দমনে পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি যে কোনো এলাকায় হঠাৎ নতুন বা অপরিচিত লোকজনের সন্দেহজনক আনাগোনা, বারবার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরা, কিংবা কোনো স্থানে অচেনা লোকজনদের অস্বাভাবিকভাবে জড়ো হয়ে আলোচনা করার মতো পরিস্থিতি দেখা গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি একত্র হয়ে এমন অবস্থায় তাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এছাড়া, তাদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করা অথবা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার জন্যও তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।
টিটি/এএমএ