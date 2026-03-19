চট্টগ্রামের টেরিবাজারে বহুতল ভবনের মার্কেটে আগুন
চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানাধীন টেরিবাজারের একটি বহুতল ভবনের মার্কেটে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে লাগা আগুন বেলা ১১টার দিকে পুরোপুরি নেভানো হয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
এর আগে টেরিবাজারের কেবি মার্কেট নামের ভবনের চতুর্থ তলায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। আগুনে কাপড় ও টেইলারিংয়ের চারটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে আমাদের দুটি স্টেশনের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়। মার্কেট কাম রেসিডেন্স টাইপের ১২তলা ভবনটির চতুর্থ তলায় আগুন লাগে। আমরা ওই ফ্লোরেই আগুনকে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হই।
