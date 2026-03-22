ঈদের আলিঙ্গনে আস্থা-ভালোবাসার ভাষ্য, নেতার সঙ্গে সহযাত্রীর অটুট বন্ধন
ঈদের দিন মানেই দূরত্ব ঘুচে যাওয়ার দিন। মানেই হৃদয়ের দরজা খুলে দেওয়া, আলিঙ্গনে মিলিয়ে দেওয়া সব আনুষ্ঠানিকতা। সেই আবহেই এক অনন্য মুহূর্ত ধরা পড়লো— প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তার আস্থাভাজন সহযাত্রী, অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন—দু’জনের উষ্ণ কোলাকুলি।
ছবিটি যেন নিছক একটি দৃশ্য নয়, বরং এক গভীর সম্পর্কের ভাষ্য। এখানে ক্ষমতার দূরত্ব নেই, আছে হৃদয়ের টান। মুখের হাসিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নির্ভরতার নিশ্চয়তা, আর আলিঙ্গনে মিশে থাকে দীর্ঘ পথচলার অদৃশ্য ইতিহাস।
প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি-১ জাহিদুল ইসলাম রনি এবং ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি-২ মো. সুজাউদ্দৌলা যখন ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন, তখন তাদের ভাষায় ধরা পড়ে সেই অনুভব—নির্মল ভালোবাসা, আস্থা, বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের অকৃত্রিম সম্পর্ক...! প্রিয় নেতা ও নিষ্ঠাবান কর্মী– দু’জনের জন্যেই নিরন্তর শুভকামনা অফুরান...!
এই একটি বাক্য যেন ছবিটির নীরব ব্যাখ্যা। মন্তব্যের ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে শুভকামনার ঢেউ।
সাগর হোসেন নামে একজনের প্রার্থনা—মহান আল্লাহর দরবারে সবার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সফলতা কামনা করছি।
কেউ আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন, কেউবা ভালোবাসার ভাষায় বলেন—এ বন্ধন অটুট থাকুক আমৃত্যু। আবার কারও চোখে এটি হয়ে ওঠে এক বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি—আল্লাহ তাদেরকে দেশ-জাতির কল্যাণ করার মতো ক্ষমতা দিয়েছেন…।
এসব মন্তব্য মিলিয়ে যেন তৈরি হয় এক সামাজিক প্রতিধ্বনি—যেখানে মানুষ শুধু একটি ছবি দেখেনি, দেখেছে সম্পর্কের গভীরতা।
রাজনীতির কঠোর কাঠামোর ভেতরে এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু যখন পড়ে, তখন তা হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী। কারণ এখানে নেই কোনো প্রটোকলের গাম্ভীর্য, নেই দূরত্বের দেয়াল—আছে শুধু মানবিকতার সহজ প্রকাশ।
ঈদের দিন তাই এই ছবিতে শুধু উৎসব নয়, ধরা পড়ে এক বিশ্বাসের গল্প—একজন নেতার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক নিষ্ঠাবান সহযাত্রীর গল্প। সময়ের স্রোতে যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে, আরও নির্ভরতার হয়ে উঠেছে।
এই আলিঙ্গন যেন বলে—নেতৃত্ব শুধু নির্দেশ দেয় না, পাশে দাঁড়ায়। সহযাত্রী শুধু কাজ করে না, হৃদয় দিয়ে যুক্ত থাকে।
সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ছবি তাই নিছক মুহূর্ত নয়—এ যেন আস্থা, ভালোবাসা এবং অটুট বন্ধনের এক নীরব কবিতা।
