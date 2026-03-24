বিরোধীদলীয় নেতার একান্ত সচিব হলেন উপসচিব মুহাম্মদ ইব্রাহীম 

বিরোধীদলীয় নেতার একান্ত সচিব হলেন উপসচিব মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) ডা. মো. শফিকুর রহমানের একান্ত সচিব নিয়োগ পেয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মুহাম্মদ ইব্রাহীম।
তাকে এই নিয়োগ দিয়ে মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
শফিকুর রহমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-১৫ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
গত ১২ মার্চ শফিকুর রহমানকে বিরোধীদলীয় নেতার মর্যাদা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
