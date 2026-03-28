স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনারারি কমিশন পেলেন বিমানবাহিনীর ৯ কর্মকর্তা
মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নয় কর্মকর্তাকে অনারারি পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁনের দিকনির্দেশনায় গত ২৬ মার্চ এই পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। শনিবার (২৮ মার্চ) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
আইএসপিআর জানায়, বিমানবাহিনীর তিনজন অনারারি ফ্লাইং অফিসারকে অনারারি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবং ছয়জন মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসারকে অনারারি ফ্লাইং অফিসার পদবি আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট ঘাঁটি ও ইউনিটের এয়ার অধিনায়করা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনারারি র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এ অনারারি কমিশন ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হবে।
