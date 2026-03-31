সংসদে হান্নান মাসউদকে সতর্ক করলেন স্পিকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
সংসদ অধিবেশনে কথা বলেন সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদ/ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদকে অধিবেশন চলাকালে সতর্ক করে দিয়েছেন স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সংসদে প্রশ্ন উত্থাপনকালে হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আজকে আমার জন্য আনন্দের দিন। আজকে আমার পিতা, সম্মানিত মাদরাসা শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন। ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন ৯৪ সংসদে উপস্থাপন করছি।’

এই মন্তব্য স্পিকারের নজরে এলে তিনি সংসদ সদস্যকে সতর্কবার্তা দেন। স্পিকার বলেন, ‘কার্যপ্রণালি বিধি অনুসারে আপনি গ্যালারিতে উপবিষ্ট কারও সম্বন্ধে মন্তব্য সংসদে রাখতে পারেন না। তবে আমি আপনার অনুভূতির প্রতি সম্মান জানাই। পরেরবার সতর্ক হবেন।’

