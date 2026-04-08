  2. জাতীয়

ঈদের দিন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত, ১৮ দিন পর মারা গেলেন মুদি ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
নিহত নাসির উদ্দিন/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঈদুল ফিতরের দিন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন (৬০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে তিনি মারা যান।

নাসির উদ্দিন হাটহাজারী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আজিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী ছিলেন। শেরে বাংলা মাজারের পশ্চিম পাশে তার দোকান ছিল।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঈদের দিন হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি সড়কের কড়িয়ার দিঘী এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন নাসির উদ্দিন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

এমআরএএইচ/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।