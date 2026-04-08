ভিসা সহজ করার আশ্বাস ভারতের, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইলো বাংলাদেশ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
বুধবার নয়াদিল্লিতে ড. খলিলুর রহমান ও ড. এস জয়শঙ্কর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন/ছবি: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সহজ করার আশ্বাস দিয়েছে নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দুজনকে প্রত্যর্পণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছে ঢাকা।

বুধবার (৮ এপ্রিল) নয়াদিল্লিতে দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও ড. এস জয়শঙ্করের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈঠকে জ্বালানি সহযোগিতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুদেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বুধবার ড. খলিলুর রহমান নয়াদিল্লিতে ড. এস. জয়শঙ্কর এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, নয়াদিল্লিতে পৌঁছানোর পর ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেন ড. খলিল।

আরও পড়ুন
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার
সামরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে চায় বাংলাদেশ-ভারত

সেই বৈঠকে উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়।

ড. খলিলুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সমান সুবিধার ওপর নির্ভর করে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে।

তিনি শহীদ ওসমান হাদির সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের গ্রেফতারের জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান। উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছে যে, গ্রেফতার ব্যক্তিদের দুদেশের বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।

এসময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয়, যাদের এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

বৈঠকে ড. জয়শঙ্কর জানান, বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ করে চিকিৎসা ও ব্যবসায়িক ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা হবে, যা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর হতে পারে।

অন্যদিকে, জ্বালানি সহযোগিতা প্রসঙ্গে ড. খলিলুর রহমান সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ডিজেল সরবরাহের জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানান এবং সরবরাহ আরও বাড়ানোর অনুরোধ করেন। জবাবে হরদীপ সিং পুরি বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

উভয় দেশ গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও একমত হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জেপিআই/এমকেআর

