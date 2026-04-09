  2. জাতীয়

শুক্রবার থেকে গরম বাড়তে পারে, তাপপ্রবাহের আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
শুক্রবার দেশের কোথাও কোথাও তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে/ ফাইল ছবি

আগামীকাল শুক্রবার থেকে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এ অবস্থায় দেশের কোথাও কোথাও বয়ে যেতে পারে তাপপ্রবাহ।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, শুক্রবার সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। তবে সামান্য কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা।

এছাড়া এসময় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

আরএএস/কেএসআর 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।