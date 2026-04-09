শুক্রবার থেকে গরম বাড়তে পারে, তাপপ্রবাহের আভাস

শুক্রবার থেকে গরম বাড়তে পারে, তাপপ্রবাহের আভাস
আগামীকাল শুক্রবার থেকে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এ অবস্থায় দেশের কোথাও কোথাও বয়ে যেতে পারে তাপপ্রবাহ।
বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, শুক্রবার সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। তবে সামান্য কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা।
এছাড়া এসময় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।
