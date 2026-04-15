পুলিশের সংস্কার ও সক্ষমতা বাড়াতে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা চেয়েছেন আইজিপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক

বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার ও সক্ষমতা বাড়াতে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা চেয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) পুলিশ সদর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক আইজিপির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় আইজিপি এ সহযোগিতা চান।

সাক্ষাতে সংগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ, অনিয়মিত অভিবাসন, মানবপাচার, মানি লন্ডারিং, ভিসা জালিয়াতি এবং ভুয়া দলিল যাচাই সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারা কুক এসব খাতে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সহায়তা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, পুলিশ সংস্কার কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কথাও জানান যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার।

আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকির বাংলাদেশ পুলিশের চলমান সংস্কার কার্যক্রমের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

এ সময় বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

