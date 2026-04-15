  2. জাতীয়

বনানীর বহুতল ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস, ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর বনানী কাঁচাবাজার সংলগ্ন একটি ১১ তলা ভবনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) রাতে বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম।

আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বনানীর ১২ নম্বর সড়কের ৪৪ নম্বর বাড়ির ১১তলায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ১৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

তিনি বলেন, প্রথমে তিনটি ইউনিট কাজ শুরু করলেও পরে ইউনিট সংখ্যা বাড়িয়ে মোট সাতটি করা হয়। তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় রাত সোয়া ৮টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কেআর/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।