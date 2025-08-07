ক্ষমতায় গেলে বিএনপি শরিয়তবিরোধী কোনো আইন করবে না: সালাহউদ্দিন

ক্ষমতায় গেলে বিএনপি শরিয়তবিরোধী কোনো আইন করবে না: সালাহউদ্দিন
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশে ইসলাম, কোরআন-সুন্নাহ’র বিপরীতে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন করবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিএনপির লিয়াঁজো কমিটির সঙ্গে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ হোক, আমরা (বিএনপি) সেটা চাই। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষাঙ্গনকে একটি নির্ধারিত দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে পরিণত করতে চাই না।
বিএনপি এরই মধ্যে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ইসলামপন্থি, সবার সঙ্গে কথা বলেছে উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, হেফাজতে ইসলামের নায়েবের সঙ্গে দেখা করেছি, হাটহাজারী মাদরাসায় গিয়েছি, শর্ষিনা পীরের সঙ্গে দেখা করেছি, আলিয়া লাইনের সমস্ত মুরুব্বি-নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছি।
তিনি বলেন, উদ্দেশ্য একটা– বাংলাদেশের সব জনগোষ্ঠীকে আমরা একত্রিত করে, সমন্বিত করে, ঐক্যবদ্ধ করে এমনভাবে দেশ পরিচালনা করতে চাই, যেখানে বিভক্তি থাকবে না।
এসময় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কওমি মাদরাসাকে সব সুযোগ-সুবিধা দেবে।
সবাইকে একসঙ্গে কওমি মাদরাসার জন্য ন্যায় নিষ্ঠভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
