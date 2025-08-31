জুলাই সনদের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন হতে হবে: জামায়াত

জুলাই সনদের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন হতে হবে: জামায়াত
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই। সনদের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন হতে হবে।
বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, একটি দল মেজর ইস্যুতে নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছে। কিন্তু সব সময় দুই-তৃতীয়াংশ দল নিঃশর্ত ঐকমত্য পোষণ করেছে। নোট অফ ডিসেন্ট যে কোনো দল যে কোনো বিষয়ে দিতেই পারে, এটা তার অধিকার। কিন্তু নোট অফ ডিসেন্টের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের কোনো হেরফের হয় না।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. তাহের বলেন, জুলাই সনদের তিনটি অংশ—ঐকমত্যে পৌঁছানো, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া এবং এর আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করা। এখন পর্যন্ত আমরা শুধু ঐকমত্যে পৌঁছেছি। কিন্তু জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দু-একটি দল বাধা দিচ্ছে, একমত হচ্ছে না।
তিনি বলেন, জুলাই সনদের ব্যাপারে আমরা অনেক পরিবর্তন চেয়েছিলাম। কিন্তু ন্যূনতম সংস্কারের যে জায়গা, এটা প্রধান উপদেষ্টার ওয়াদা, সেটা যেন অবশ্যই আইনের ভিত্তির মাধ্যমে এখনই কার্যকর করা হয়। যদি তা না হয় তাহলে জুলাই শহীদদের রক্ত দেওয়া জীবন দেওয়া অর্থহীন হবে এবং জুলাই শহীদদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।
জামায়াতের এ নেতা বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য করণীয়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র, নির্বাচন বানচাল করার যে ষড়যন্ত্র—এসব বিষয়েই আলোচনা করেছি।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা তিনটি বিষয়ে জাতিকে আশ্বস্ত করেন। তার সরকার যেসব কারণে বারবার নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো সংস্কার করবে। বিচারকে দৃশ্যমান করা হবে এবং বিশ্বমানের আনন্দঘন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে।
‘প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে ৩১টি দল সংস্কারের বিষয়ে একটি জায়গায় আসার চেষ্টা করেছি এবং সেখানে অনেক ডেভেলপমেন্টও আছে। আমরা অনেকগুলো বিষয়ে সব দল ঐকমত্য পোষণ করেছে’- যোগ করেন ডা. তাহের।
এমইউ/এমকেআর/জিকেএস