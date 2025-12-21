  2. রাজনীতি

হাদির সৎ জীবন দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে: গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
শরিফ ওসমান বিন হাদির শাহাদাৎ উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্য দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার/ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, শহীদ ওসমান হাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৎ জীবন দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে। তার শাহাদতের পরে মানুষের মধ্যে যে জোয়ার, জজবা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে তা এক বিরল ঘটনা। তার নামাজে জানাজায় সর্বস্তরের লাখ লাখ মানুষ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে, তা দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। আল্লাহ তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তাকে দুনিয়ায় অতি উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। আশা করি আখিরাতেও আল্লাহ তাকে অতি উঁচু মর্যাদা দান করবেন।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে শরিফ ওসমান বিন হাদির শাহাদত উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর মগবাজারের আল-ফালাহ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাইয়ের অকুতোভয় বিপ্লবী যোদ্ধা শরিফ ওসমান বিন হাদি শির উঁচু করে শহীদ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান শহীদ। তার বক্তব্যে আমরা দেখতে পাই, তিনি বারবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। আল্লাহ তার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন স্বার্থক হয়েছে।

হাদির হত্যাকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করার জন্য ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে সরকারকে যে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে পরওয়ার বলেন, অবিলম্বে ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের ব্যাপারে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবি করছি। হাদির জানাজায় অংশগ্রহণ করে প্রধান উপদেষ্টা যে ওয়াদা করেছেন, তা অবিলম্বে পূরণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

জামায়াতের এই নেতা বলেন, ওসমান হাদি আধিপত্যবাদ মুক্ত স্বাধীন-সার্বভৌম, ইনসাফপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের। এই দায়িত্ব ঐক্যবদ্ধভাবে পালনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ওসমান হাদির বড় ভাই ওমর বিন হাদি বলেন, ‘আমার ছোট ভাই শরিফ ওসমান বিন হাদি সবসময় বলত “আমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহর। আল্লাহ আমাদের পরিবার-পরিজন ও দেশের ১৮ কোটি মানুষকে নিরাপত্তা দেবেন। আমরা দেশকে আধিপত্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য রাজপথে নেমেছি। আমরা শোষণ-জুলুমের অবসান ঘটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ দেশ গড়ার জন্য রাজপথে নেমেছি”।’

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিমের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে আরও বক্তব্য দেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা’ছুম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল, ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মো. সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চাকসুর সাবেক ভিপি অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার।

