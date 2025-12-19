হাদি হত্যার প্রতিবাদে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ
শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণঅধিকার পরিষদ। বিক্ষোভ চলাকালে তারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা পল্টন মোড়ে জড়ো হয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। এরপর বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তারা শাহবাগ অভিমুখে যান। বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, হাদি ছিলেন স্পষ্টভাষী। জুলাইয়ের পর হাদি তার কণ্ঠস্বর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জারি রেখে ছিলেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেনি ওসমান হাদি। তাকে হত্যার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে।
এদিকে পল্টন এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে। এছাড়া জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস।
জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। দেশে চিকিৎসার পর গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।
