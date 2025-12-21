  2. রাজনীতি

হেফাজতে ইসলাম

দিপু চন্দ্র ও শিশু আয়েশাকে পুড়িয়ে হত্যা মানবতার জন্য চরম লজ্জাজনক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ/ফাইল ছবি

ময়মনসিংহে দিপু চন্দ্র দাস এবং লক্ষ্মীপুরে শিশু আয়েশাকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। সংগঠনটির যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান।

আজিজুল হক বলেন, শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাস এবং শিশু আয়েশাকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা মানবতা ও সভ্যতার জন্য চরম লজ্জাজনক। এসব ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দিপু চন্দ্রকে ‘ধর্মের মুখোশে’ পরিকল্পিতভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘটিত একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড, যা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আজিজুল হক অভিযোগ করেন, গত বছরের এপ্রিলে ফরিদপুরের মধুখালীতে মন্দিরে অগ্নিসংযোগের কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক লোক সংঘবদ্ধ হয়ে দুই নিরীহ মুসলিম শ্রমিককে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করে। ভুক্তভোগীরা মুসলিম হওয়ায় তখন তথাকথিত সুশীল সমাজ নীরব ছিল। দুঃখজনকভাবে সেই ঘটনার বিচার আজও হয়নি।

হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব বলেন, দীর্ঘদিনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও আইনের শাসনের অভাবে দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভক্তি, অবিশ্বাস ও সন্দেহ উসকে দিতে পরিকল্পিতভাবে নানা ধরনের সাবোটাজ চালানো হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আধিপত্যবাদবিরোধী বিপ্লবী শহীদ ওসমান হাদির ইন্তেকালের প্রতিক্রিয়ায় কয়েকটি চিহ্নিত ভারতপন্থি প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ কোনোভাবেই সহিংস রূপ নিতে পারে না। হেফাজতে ইসলাম কোনো ধরনের সহিংসতা সমর্থন করে না।

আজিজুল হক দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানান। পাশাপাশি নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে ফ্যাসিবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে তিনি সহিংস পরিকল্পনার অভিযোগ তুলেন। এজন্য তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য নাশকতা ঠেকাতে গোয়েন্দা তৎপরতা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

