চীন থেকে দেশে ফিরেই নুরের খোঁজ নিতে ঢামেকে নাহিদ-সারজিস
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম সহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা। রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১১ টায় এনসিপি নেতারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরের খোঁজ নিতে যান।
নাহিদ ইসলাম এসময় নুরুল হক নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। একই সঙ্গে হামলায় জড়িত সেনা সদস্য ও পুলিশের সদস্যদের বিচারের নিশ্চিতের দাবি জানান।
এর আগে চীন সরকারের আমন্ত্রণে ৫ দিনের সফর শেষে রোববার রাতে দেশে ফেরেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের এনসিপি প্রতিনিধি দল। এরপর সরাসরি তারা ঢাকা মেডিকেলে চলে যান।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম সদস্যসচিব মশিউর রহমান, জয়নাল আবেদীন শিশির, সংগঠক নাহিদ উদ্দিন তারেকসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।
এনএস/এসএএইচ