বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বিনিময় এনসিপির

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বিনিময় এনসিপির
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটির নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এনসিপি নেতারা গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গিয়ে এ শুভেচ্ছা জানান।
এসময় তারা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন।
এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তার সঙ্গে ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শামান্তা শারমিন, আরিফুর ইসলাম আরিফ এবং ঢাকা মহানগর উত্তরের নেতা মাইনুল ইসলাম।
শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় দুই দলের নেতারা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও রাজনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
