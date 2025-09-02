এ সরকারের কাছে আমরা কতটা নিরাপদ, চবিতে সংঘর্ষ নিয়ে মান্নার প্রশ্ন

এ সরকারের কাছে আমরা কতটা নিরাপদ, চবিতে সংঘর্ষ নিয়ে মান্নার প্রশ্ন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী-গ্রামবাসী সংঘর্ষে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেছেন, আইনমন্ত্রী বিচার দাবি করছেন। কিন্তু কার কাছে বিচার চাইছেন? এরকম একটা সরকারের কাছে আমরা কতখানি নিরাপদ?
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকাস্থ সাবেক চবিয়ানদের আয়োজিত ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় সন্ত্রাসীদের বর্বর হামলার প্রতিবাদ’ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন।
মান্না বলেন, মাত্র ৩৫-৪০ দিনে দেড় হাজার শিক্ষার্থীর আত্মত্যাগ নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন জাগিয়েছে। সেখানে চবিতে এত বড় রক্তাক্ত ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সময়মতো হস্তক্ষেপ না করাকেও তিনি দায়ী করেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, দুইজন শিক্ষার্থী আইসিইউতে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।
মান্না বলেন, যদি তাদের মৃত্যু হয়, এর দায় কে নেবে? বিস্ময়ের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ডাকলেও পুলিশ আসেনি। ১৫ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল, তারা পুলিশকে নির্যাতনের যন্ত্রে পরিণত করেছে। এই বাহিনী এখনও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। নুরুল হক নুরের ওপর প্রকাশ্যে হামলা চালানো হলেও হামলাকারীদের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
তিনি বলেন, ভিডিও ফুটেজে অভিযুক্তদের দেখা গেলেও সরকার সময়ক্ষেপণ করছে। তদন্ত কমিটি আর টালবাহানা চলবে না। অপরাধীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে।
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সরকার যদি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে জাতির সামনে অন্ধকার নেমে আসবে।
তিনি সরকারের প্রতি অবিলম্বে চবির সংকট সমাধান এবং আসন্ন জুলাই সনদ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার আহ্বান জানান।
সমাবেশে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, চবির শিক্ষক প্রফেসর শাহ আলম, ডা. ফয়জুল হক, নিউ নেশন এর সাংবাদিক কামরুজ্জামন বাবলু, কালবেলার সাংবাদিক ইউসুফ আরেফিন, মোসা. জেসমিন আক্তারসহ ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন।
