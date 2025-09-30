  2. রাজনীতি

এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইসির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইসির
নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরের সামনে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ/ছবি: জাগো নিউজ

রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরের সামনে সাংবাদিকদের আখতার বলেন, ১৪৩টি দল আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ২২টি দলের তথ্য মাঠে পর্যালোচনা হয়েছে। সেখান থেকে দুটি দল এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া ১২টি দলকে পর্যালোচনাধীন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আরও পড়ুন
নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে: আখতার হোসেন
শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো: সারজিস আলম
জামায়াতের পিআর-এনসিপির প্রতীকের আন্দোলন নির্বাচনে প্রভাব পড়বে না

এনসিপি প্রতীক কী নেবে তা জানিয়ে তাদের চিঠি দেওয়া হবে বলে জানান সিনিয়র সচিব। তিনি বলেন, এরপর তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি আহ্বান করে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে চূড়ান্ত নিবন্ধন দেওয়া হবে।

এমওএস/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।