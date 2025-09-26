ইসি আনোয়ারুল ইসলাম
জামায়াতের পিআর-এনসিপির প্রতীকের আন্দোলন নির্বাচনে প্রভাব পড়বে না
জামায়াতের পিআর পদ্ধতি ও এনসিপির প্রতীক বরাদ্দের বিষয়টি নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাটু হলে ‘নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক কর্মশালায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
ইসি আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, অতীতের নির্বাচনে যে কর্মকর্তারা অবৈধ কার্যক্রম করেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের কোনো ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তাদের বাদ দেওয়া হবে।
কর্মশালায় নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব কে এম নেওয়াজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. আব্দুস সামাদ, পুলিশ সুপার ও মো. রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।
