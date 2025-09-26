  2. দেশজুড়ে

শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো: সারজিস আলম

প্রকাশিত: ০৩:২৩ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেছেন, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে শাপলা জাতীয় প্রতীক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি জাতীয় প্রতীক নয়। এটি জাতীয় ফুল। জাতীয় ফলতো প্রতীক দেওয়া হয়েছে। তাহলে ফুল কেন দেওয়া যাবে না। শাপলা কেন প্রতীক দেওয়া যাবে না নির্বাচন কমিশনও এর সঠিক জবাব দিতে পারছে না। তাদের কাছে এর কোন সঠিক আইনগত ব্যাখ্যা নেই। আমরা তাদের আইনগত সব দিকও দেখিয়েছি। শাপলা প্রতীক বরাদ্দ নিয়েই তবে আমরা নির্বাচনে অংশ নেবো।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৮টায় হবিগঞ্জ এম সাইফুর রহমান টাউন হলে দলের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণঅধিকার পরিষদ একীভূত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়া এবি পার্টিসহ অনেকের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার কথাবার্তাও চলছে। তবে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে দেশের জনগণকে জানানো হবে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সরকারের দায়িত্বশীলদের ওপর পলাতক আওয়ামী লীগের কর্মীরা যে হামলা করছে, তা মিশনগুলোতে জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে আমেরিকায় হামলার ঘটনায় সেখানে একটি মামলা হয়েছে। সরকারের সঙ্গেও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, দেশেও তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে একই ভেন্যুতে এনসিপির হবিগঞ্জ জেলা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জেলার প্রধান সমন্বয়কারী নাহিদ উদ্দিন তারেকের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্য সচিব প্রীতম দাশ। এ সময় নেতারা সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম, জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/জেএইচ

