বিএনপি নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল হাসপাতালে ভর্তি

বিএনপি নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল হাসপাতালে ভর্তি
রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে কিডনি জটিলতায় বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ভর্তি হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের ব্যক্তিগত সহকারী মো. জাহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হাসপাতালে পৌঁছে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক ডা. পারভেজ রেজা কাকন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক স্বাস্থ্য সহ-সম্পাদক ডা. এম আর হাসান, কক্সবাজার ড্যাবের সদস্য সচিব ডা. জাহিদ হাসান, কক্সবাজার ছাত্রদলের সভাপতি তাহমিদ আলম সফি এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ছাত্রদলের নাফিস বিন শামীম।
