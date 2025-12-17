  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় নিউইয়র্ক বিএনপির দোয়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট এ অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মুকুল। সঞ্চালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন মাওলানা ওমর ফারুক। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা নূর নবী।

মোনাজাতে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, আরাফাত রহমান কোকো, শরীফ ওসমান হাদি, ৭১এর শহীদ, ২৪এর শহীদ এবং বেগম খালেদার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিজয় দিবসের আলোচনা হয়। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন নিউউয়র্ক বিএনপির নেতা মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া, ড. নুরুল আমিন পলাশ, গোলাম হোসেন, নাছিম আহমেদ, মাওলানা ওমর ফারুক, মোতাহার হোসেন, এটিএম হেলালুর রহমান, মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, কে এম কামরুল আহসান, শেখ ইউসুফ আলী, মাওলানা নূর নবী, শেখ জহির, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন,আবদুল মুকশিদ চৌধুরী, সেলিম সারোয়ারসহ আরও অনেকে।

বিজয় দিবসের আলোচনায় ড. নুরুল আমিন পলাশ বলেন, বিজয়ের চেতনা ৭১ও ২৪-কে ধারণ করতে হলে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার বিকল্প নেই।

সাবেক সভাপতি নাছিম আহমেদ বলেন, আমাদের নোংরা রাজনীতি পরিহার করে গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য্যের রাজনীতি করতে হবে। তাহলেই বিজয়ের সার্থকতা প্রকাশ পাবে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন বলেন ভারত, আওয়ামী লীগ আমাদের দেশের চির শত্রু। তাই মোকাবিলা করেই আমাদের স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে হবে।

সভাপতি মাহবুবুর রহমান মুকুল সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী নির্বাচনে বিএনপির সফলতা কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

