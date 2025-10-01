৮০ বছরে খন্দকার মোশাররফ, নেতাকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বুধবার (১ সেপ্টেম্বর) ৮০ বছরে পা রেখেছেন। এই উপলক্ষে দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও দোয়া জানিয়েছেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বুধবার তার বাসভবনে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম। এসময় দলে নানা পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
দলীয় নেতারা বলেন, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে খন্দকার মোশাররফ হোসেন শুধু বিএনপির নয়, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত। তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাতও করা হয়।
