আ’লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ-সম্পাদক আহসান হাবিব গ্রেফতার

আ’লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ-সম্পাদক আহসান হাবিব গ্রেফতার
আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহ-সম্পাদক ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা এম এ সাত্তার ভূঁইয়ার ছেলে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু বকর সিদ্দিক গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলায় আজ ভোরে তাকে গুলশানের ১১৮ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়। এরপর আদালত তাকে কারাগারে প্রেরণ করেন।
টিটি/ইএ/জেআইএম