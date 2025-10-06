  2. রাজনীতি

সিলেট থেকে নির্বাচন করবেন তারেক রহমানের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০১ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (৫ অক্টোবর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে জাতিসংঘের ঢাকার আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ তথ্য জানান।

বৈঠকের শুরুতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এখন থেকে হুমায়ুন কবির দেশেই থাকবেন এবং নির্বাচন করবেন।

প্রতুত্তরে জাতিসংঘের ঢাকার আবাসিক সমন্বয়কারী বলেন, তিনি এ বিষয়টি জানেন এবং কোন আসন থেকে কাকে টেকওভার করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন।

এ সময় হুমায়ুন কবিরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, সিলেট থেকেই পরবর্তী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসছে বলেও তিনি জানেন।

