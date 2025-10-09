  2. রাজনীতি

জিয়াউর রহমানের সমাধিতে কোরআন তেলাওয়াত করলেন খালেদা জিয়া

প্রকাশিত: ১২:০৪ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণের পাশে গাড়ির ভেতরে বসে মোনাজাত করেন বেগম খালেদা জিয়া/ ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানস্থ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে কোরআন তেলাওয়াত করেছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত ১১টার দিকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে তিনি সমাধি প্রাঙ্গণের উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে পৌঁছে গাড়ির ভেতর থেকেই কোরআন তেলাওয়াত ও মোনাজাত করেন তিনি।

এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। পরে রাত ১১টা ২৫ মিনিটের দিকে বেগম খালেদা জিয়া সমাধি প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে গুলশানের ফিরোজা ভিলায় ফিরে যান।

এরআগে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে কোরআন তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্যে রাত ১১টার কিছুক্ষণ আগে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে রওনা হন বেগম খালেদা জিয়া।

