বৈষম্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বন্দোবস্ত হচ্ছে: মোমিন মেহেদী
নতুনধারা বাংলাদেশ- এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে দেশে বৈষম্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বন্দোবস্ত তৈরি হচ্ছে। নীতিকথা বলা অনেকেই মাত্র ১৩ মাসের মধ্যে বৈষম্যের রাঘববোয়ালে পরিণত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) রাজধানীর তোপখানা রোডে ‘প্রধান উপদেষ্টাসহ সব উপদেষ্টার ব্যর্থতার খতিয়ান’ প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব ওয়াজেদ রানা।
মোমিন মেহেদী বলেন, শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কিংবা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার ধর্মীয় উন্মাদনা, সহিংসতা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে। এতে করে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও গভীর হচ্ছে।
সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান চন্দন সেনগুপ্তসহ অন্যরা বক্তব্য দেন।
