আক্রমণ শুধু হাদি না, সবার ওপর হয়েছে: ববি হাজ্জাজ

আক্রমণ শুধু হাদি না, সবার ওপর হয়েছে: ববি হাজ্জাজ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর চালানো আক্রমণ শুধু তার ওপর নয়, সবার ওপর হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ।
তিনি বলেন, ‘পতিত শক্তি নতুন আরও অনেকের সঙ্গে হয়তো মিলিত হয়েছে। হয়তো তাদের যে পেশিশক্তি ছিল, অর্থনৈতিক শক্তি ছিল, সেগুলো তারা অপব্যবহার করছে। সেগুলোর মাধ্যমে গতকাল (শুক্রবার) হাদির ওপর এই আক্রমণ হয়েছে। এই আক্রমণ শুধু হাদির ওপর না, আমাদের সবার ওপর।’
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওসমান হাদিকে দেখে বের হওয়ার সময় গণমাধ্যমকর্মীদের ববি হাজ্জাজ এসব কথা বলেন।
এনডিএম চেয়ারম্যান বলেন, ‘সরকারের দায়িত্ব ছিল হাদির ওপর যেন এই ধরনের আক্রমণ হতে না পারে সেটি নিশ্চিত করা। কারণ বিদেশি শক্তি এনে বা অনেক কিছু করে হাদির ওপর আক্রমণ কিন্তু হয়নি। পরিচিত শক্তির মাধ্যমে, পরিচিত সন্ত্রাসীর মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তো এটি আসলে আগে থেকেই বন্ধ করা যেতে পারতো। কিন্তু আমাদের সরকার তা করেনি। এরপর যেন আর কারও ওপর তা না হয়।’
ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটা প্রচেষ্টা। আগামী নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, বানচাল করার জন্য প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা করে যারা লাভবান হতে পারে, তারাই এটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের থামাতে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। আমরা হাদির জন্য দোয়া রাখবো।’
