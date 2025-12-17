  2. রাজনীতি

ঢাকার ৩টি আসনে জামায়াতের মনোনয়ন সংগ্রহ করলেন যারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার ৩টি আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর তিনজন প্রার্থী।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সেগুনবাগিচায় অবস্থিত বিভাগীয় কমিশনার (আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস) কার্যালয় থেকে তারা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহকারী প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সুমন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, তিনটি আসনের মধ্যে জামায়াত ইসলামী মনোনীত ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ড. হেলাল উদ্দিন, ঢাকা-৫ আসনে কামাল হোসেন, ঢাকা-৪ আসনে সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

