  2. রাজনীতি

ঢাকার ৩ আসনে আজ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন জামায়াত প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৪ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার ৩ আসনে আজ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন জামায়াত প্রার্থীরা

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন ঢাকার ৩টি আসনের জামায়াতের প্রার্থীরা। আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সেগুন বাগিচায় বিভাগীয় কমিশনার (আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস) কার্যালয় থেকে তারা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহকারী প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সুমন এক বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, বুধবার দুপুরে ঢাকা-৪, ৫ ও ৮ আসনের জামায়াতের প্রার্থীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন।

আরএএস/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।