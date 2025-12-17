ঢাকার ৩ আসনে আজ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন জামায়াত প্রার্থীরা

ঢাকার ৩ আসনে আজ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন জামায়াত প্রার্থীরা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন ঢাকার ৩টি আসনের জামায়াতের প্রার্থীরা। আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সেগুন বাগিচায় বিভাগীয় কমিশনার (আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস) কার্যালয় থেকে তারা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহকারী প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সুমন এক বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, বুধবার দুপুরে ঢাকা-৪, ৫ ও ৮ আসনের জামায়াতের প্রার্থীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করবেন।
