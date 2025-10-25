জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটের দাবিতে চট্টগ্রামে জামায়াতের বিক্ষোভ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটের দাবিতে চট্টগ্রামে জামায়াতের বিক্ষোভ
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও নভেম্বরের মধ্যে গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা গণদাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতে ইসলামী।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট মোড়ে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও মহানগরের ভারপ্রাপ্ত আমির পরিবেশবিদ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম।
সভাপতির বক্তব্যে মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে তিনটি গণভোটের মধ্যে দুটি বিএনপি সরকারের সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং উভয়ই জাতীয় নির্বাচনের আগে আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট আয়োজনের দাবি রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলিং ছাড়া কিছু নয়। জুলাই সনদের খসড়ায় ২৫টি রাজনৈতিক দল সই করে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এখনই সাংবিধানিক আদেশ জারি করে নভেম্বরের মধ্যে গণভোট আয়োজন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।
তিনি বলেন, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক (পিআর) ভোটব্যবস্থা এখন গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। এতে দল ও প্রার্থীর মর্যাদা বজায় থাকবে, নমিনেশন বাণিজ্য ও অর্থবিত্তের প্রভাব কমবে এবং পুনরায় স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হবে।
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আরও বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘রিপ্যাট্রিয়েশন চুক্তি’র মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে হবে এবং গুম-খুন ও লুটের সঙ্গে জড়িত সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি স্বৈরাচারের দোসর রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও প্রশাসন পুনর্গঠনের মাধ্যমে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও নগর সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, নগর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এস এম লুৎফুর রহমান, নগর নেতা মুহাম্মদ শফিউল আলম প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে বহদ্দারহাট মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়ে মুরাদপুর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
