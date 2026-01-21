ঢাকা-৪ ও ৫ আসনে ভোটের পরিবেশ নিয়ে প্রার্থীদের উদ্বেগ ও প্রত্যাশা

ঢাকা-৪ ও ৫ আসনে ভোটের পরিবেশ নিয়ে প্রার্থীদের উদ্বেগ ও প্রত্যাশা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-৪ ও ৫ আসনের বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা ভোটের পরিবেশ, আচরণবিধি লঙ্ঘন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন। প্রতীক বরাদ্দ শেষে বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় তারা নির্বাচন উৎসবমুখর, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।
নির্বাচন ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, আচরণবিধি ও ভোটের পরিবেশ নিয়ে প্রত্যাশা ও মতামত তুলে ধরে ঢাকা-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ জয়নাল আবেদিন বলেন, গতকাল মিরপুরের পর চৌদ্দগ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে, এ ধরনের ঘটনা যদি আরও ঘটতে থাকে, তাহলে নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন, জনগণ ও ভোটাররা যে পরিবেশ প্রত্যাশা করে, তা নিশ্চিত হবে না।
তিনি বলেন, একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বারবার বলে আসছেন—সবাই নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন। আমরা সেটার বাস্তবায়ন দেখতে চাই।
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নবীউল্লাহ নবী/ছবি জাগো নিউজ
ঢাকা-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নবীউল্লাহ নবী বলেন, ভোট সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হবে। জনগণ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে মুখিয়ে আছে। দলমত নির্বিশেষে সব ভোটারই ১২ তারিখের ভোটের দিনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, জয় হোক ধানের শীষের।
ঢাকা-৫ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী কামাল হোসেন বলেন, মিরপুরের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তবে ঢাকা-৫ আসনে এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ঢাকা-৫ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী কামাল হোসেন/ছবি জাগো নিউজ
তিনি বলেন, কিছু ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘন লক্ষ্য করা গেছে। এসব বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ধারা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশা করি। কোথাও কোনো অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা হলে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ থাকবে, যেন দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
ভোট যদি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয় এবং ভোটের আগের দিন পর্যন্ত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় থাকে, তাহলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক দেশের প্রতিটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
ইএআর/বিএ