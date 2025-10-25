৫ দাবি আদায়ে বিভাগীয় শহরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ

৫ দাবি আদায়ে বিভাগীয় শহরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ
তফসিলের আগে গণভোট আয়োজন করাসহ ৫ দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। চলমান যুগপৎ আন্দোলনের চতুর্থ ধাপের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সব বিভাগীয় শহরে শনিবার (২৫ অক্টোবর) এই বিক্ষোভ করে তারা।
মিছিলপুর্ব সমাবেশে নেতারা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনের কাজে সরকারকে সব ধরনের সহায়তা করা সত্ত্বেও কোনো ধরনের আইনি ভিত্তি ছাড়াই জুলাই সনদ তৈরি হয়েছে। এই সনদের আইনি ভিত্তি নিয়ে আলোচনায় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি-দাওয়া ক্রমাগত উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে। গণহত্যাকারী ও তাদের দোসরদের ক্রমন্নোত উদ্যত আচরণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।
তারা আরও বলেন, এরই প্রেক্ষিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামীসহ বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দল যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা করে। সেই যুগপৎ আন্দোলনের চতুর্থ ধাপের কর্মসূচি চলছে। এই ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সরকারের বোধোদয় না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায় সরকারকেই নিতে হবে।
আরএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম