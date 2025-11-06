  2. রাজনীতি

তারেকের আমজনতার দলের অবশ্যই নিবন্ধন প্রাপ্য: রিজভী

প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন ভবনের প্রধান ফটকে গিয়ে তারেক রহমানের কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী

রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে নির্বাচন কমিশনের সামনে আমরণ অনশন করছেন আমজনতার দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান। তার এ কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

এসময় তিনি বলেন, তারেক এ দেশের স্বার্থে কথা বলেছেন, আগ্রসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে কথা বলেছেন। আমজনতার দলের অবশ্যই নিবন্ধন প্রাপ্য।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের প্রধান ফটকে গিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন রুহুল কবির রিজভী।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। সরেজমিন তদন্তের পর নিবন্ধন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আমনজতার দলসহ ১৯টি দল বাদ পড়ে। তার দলকে নিবন্ধন দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে থেকে অনশন করছেন আমনজতার দলের সদস্যসচিব মো. তারেক রহমান।

বিএনপির বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, আমজনতার দল এরই মধ্যে আবেদন করেছিল, সে আবেদনটি গ্রাহ্য করা হয়নি। আমি দেখেছি, আরও গুরুত্বহীন কিছু সংগঠন তারাও নিবন্ধিত হয়েছে। কিন্তু তারেকের দলের নিবন্ধন দেওয়া হলো না কেন আমি বুঝতে পারলাম না।

তিনি বলেন, তারেক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। তার বৈধতার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছিলেন। তিনি তো কোনো গোপন রাজনৈতিক দল করতে চননি, আইনসম্মত রাজনৈতিক দল করতে চেয়েছে। যদি তার উদ্দেশ্য খারাপ থাকতো, তাহলে গোপন রাজনৈতিক দল করে রাষ্ট্রবিরোধী কাযকলাপ করতেন। রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কার্যকলাপ তারেক করেননি।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, রাষ্ট্রের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতার স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এ নেতা (তারেক) কথা বলেছেন। আমি দেখেছি, তিনি গলার মধ্যে মোবাইল ঝুলিয়ে আগ্রসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছেন। দেশকে যারা অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, সে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তারেক। আজ তার দলের নিবন্ধন দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে নির্বাচন কমিশন কাদের নিবন্ধন দেবে?

তিনি আরও বলেন, কাউকে আমি ছোট করতে চাই না। কিন্তু তার (তারেক) যে চিন্তা, রাজনৈতিক সংগ্রাম, কর্মসূচি অনুযায়ী যে রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, সে রাজনৈতিক দলের (আমজনতার দল) নিবন্ধন অবশ্যই প্রাপ্য। এ ন্যায়সঙ্গত কারণে যে অনশন করছেন, তার এ অনশন কর্মসূচির প্রতি আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পক্ষ থেকে পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছি।

মঙ্গলবার তারেক রহমান অনশন শুরুর পর নির্বাচন ভবনের সামনে আরও কয়েকটি দলের নেতাকর্মীরা সংহতি জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে নেমেছেন। গতকাল বুধবার গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনও সংহতি প্রকাশ করেন।

