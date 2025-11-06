  2. রাজনীতি

টানা ৪৭ ঘণ্টার অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তারেক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন ভবনের সামনে অনশনরত আমজনতার দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান/ছবি: জাগোনিউজ

নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে ‘আমজনতার দল’ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন না পাওয়ায় দলটির সদস্যসচিব তারেক রহমান কমিশনের সামনে আমরণ অনশনে বসেছেন। টানা ৪৭ ঘণ্টার অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। তার রক্তচাপ অস্বাভাবিকভাবে ওঠা-নামা করলেও কোনো ওষুধ গ্রহণ করছেন না।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনের সামনে কথা হলে তারেক রহমান বলেন, ‘আমৃত্যু অনশন করবো। ৪৭ ঘণ্টা পানিটুকু খাইনি। এতো সময় ধরে ভাত, পানি না খেলে অসুস্থ হওয়াই স্বাভাবিক।’

কতোদিন অনশনে থাকবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘নিবন্ধন না পাওয়া পর্যন্ত থাকবো। নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) বলবো আমরা ডকুমেন্টস নিয়ে এসেছি। আমাদের ডকুমেন্টস একটা একটা করে দেখে বিচার করুন।’

দলের নেতাকর্মীরা জানান, তারেক রহমান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্যালাইনও নিচ্ছেন না। নির্বাচন ভবনের অদূরেই রাখা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স। উনার প্রেশার (রক্তচাপ) অনেক বেশি, তবুও ওষুধ খাচ্ছেন না। প্রেশার ওপরেরটা ১০০ প্লাস, নিচেরটা ১৪০ এর বেশি। উনি অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন।

আমজনতার দলের পাশাপাশি মৌলিক বাংলাসহ বেশ কয়েকটি দল ইসির সামনে অবস্থান করছে। তারেকের অনশনকে সংহতি জানিয়ে আন্দোলন করছে দলগুলো।

